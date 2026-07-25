Путин оценил взаимодействие РФ и Казахстана на форуме в Омске

Путин назвал форум РФ и Казахстана в Омске насыщенным и содержательным

Обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске были насыщенными и содержательными. Такую оценку обмену мнениями дал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан», — сказал глава государства на пленарном заседании форума.

Путин добавил, что участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия между регионами обеих стран, новые идеи по развитию этого направления и инициативы по укреплению связей.

Ключевой темой форума стало партнерство в формировании глобальных логистических коридоров, совместное развитие транспортной инфраструктуры и раскрытие транзитного потенциала двух стран.

«Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен», — подчеркнул президент РФ.

Его казахстанский коллега Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал отношения Астаны и Москвы пословицей «Где лад, там и клад». В пример он привел апрельский запуск ракеты-носителя «Союз-5», для осуществления которого, по его словам, две страны объединили научные, инженерные и производственные возможности. Глава республики также выразил уверенность, что РФ и Казахстан добьются новых успехов в прогрессе двусторонних отношений и повышении благосостояния своих народов, укрепляя «незыблемые узы дружбы и добрососедства».

По итогам первого дня работы форума, в котором приняли участие более 400 компаний, было заключено 23 соглашения о сотрудничестве в промышленности, логистике, АПК и IT-секторе. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, общая сумма подписанных контрактов превысила 65 млрд рублей ($834 млн).

Ранее Путин напомнил Токаеву, как в омском госпитале спасли ногу его отцу.