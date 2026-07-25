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Политика

В Кремле назвали Казахстан одним из ведущих партнеров России в СНГ

Песков: Казахстан является одним из ведущих партнеров России в СНГ
Алексей Майшев/РИА Новости

Казахстан является одним из ведущих партнеров России на пространстве СНГ. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это крупнейшая экономика Средней Азии, это один из наших ведущих партнеров на пространстве СНГ, наш стратегический партнер. Сотрудничество в экономической сфере носит действительно многоплановый характер», — сказал он.

По словам Пескова, помимо экономики Москва и Астана развивают гуманитарное и культурное взаимодействие во всех возможных областях, а перечень совместных проектов на повестке дня очень велик.

30 июня российский и казахстанский лидеры провели телефонный разговор. Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Астаны, а также реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической сферах. Президент Казахстана поделился с коллегой впечатлениями от своей поездки в столицу Бельгии, которую он посетил 22–23 июня по приглашению главы Европейского совета Антониу Кошты.

Ранее президент РФ посетил Казахстан с официальным визитом.

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