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Политика

Внук де Голля напомнил Драпатому, что россияне освободили Киев от нацистов

Пьер де Голль: первые заявления Драпатого глупы и примитивны
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Первые заявления нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о том, что русские не имеют права на существование как нация, — «глупые и примитивные лозунги». Об этом заявил ТАСС внук президента Франции генерала Шарля де Голля (1959-1969), глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

Он отметил, что у украинской армии неоднократно менялся руководитель. Де Голль предположил, что Драпатый является одним из тех людей, кто однажды хочет встать во главе Украины.

Собеседник агентства добавил, что именно такие лозунги, как у Драпатого, использовали нацисты во время Второй мировой войны (1939 — 1945 годы).

В таком случае, по словам де Голля, можно «отменить» и другие нации.

«Значит, мы сотрем целую страну, как чернила, как мел с доски... Чем мы это заменим?.. Человек, сделавший такое заявление, совершенно забыл, что именно русские освободили Киев, что Украина долгие годы была частью России, он забыл все, что объединяет славянские народы», — сказал внук экс-президента Франции.

23 июля Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Эти заявления могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды или унижении человеческого достоинства.

Статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в зависимости от степени правонарушения, наличия отягчающих обстоятельств и последствий предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил своим подчиненным изучить высказывания нового главкома ВСУ и дать им правовую оценку с точки зрения российского уголовного законодательства. Уголовное дело на Драпатого могут возбудить заочно.

Ранее Песков заявил, что новый главком ВСУ ответит за слова о россиянах.

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