Захарова пошутила на тему предложенной экс-министру обороны Украины должности

Захарова: в Италии на пост советника не нашли никого приличнее Федорова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над тем, какую должность предложили в Италии экс-министру Украины Михаилу Федорову. Соответствующий комментарий она опубликовала в Telegram.

«Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать?» — удивилась дипломат.

Она поиронизировала, что в нынешней ситуации и Усаме Бен Ладену тоже могли предложить такую должность в итальянском правительстве и он в глазах Рима мог бы стать «прекрасной» кандидатурой.

До этого агентство Reuters сообщало, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил Федорову должность советника. По словам Крозетто, Федорова тронуло это предложение и он принял его как знак уважения и дружбы.

15 июля Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку. На этом фоне на Украине вспыхнули массовые протесты. Митингующие призывали вернуть Федорова и уволить главкома Александра Сырского.

Ранее стало известно, что уволенному Федорову предлагал Зеленский.