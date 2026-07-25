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Армия

Италия предложила должность экс-министру обороны Украины

Глава минобороны Италии Крозетто предложил Федорову должность советника
Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову должность советника. Об этом сообщает Reuters.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Когда вы хотите приехать в Рим и поработать со мной в качестве советника?»» — цитирует агентство слова Крозетто.

На вопрос журналиста о реакции Федорова на такое предложение, Крозетто ответил, что экс-министр был «тронут» и воспринял предложение как проявление уважения и дружбы.

15 июля Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения стал конфликт уже бывшего министра обороны с тогдашним главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. При этом глава государства предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций, но тот сообщил, что согласен вернуться только на должность главы Минобороны.

На фоне увольнения Федорова на Украине вспыхнули массовые протесты. Митингующие призывали вернуть Федорова и уволить Сырского. В итоге главком ВСУ тоже лишился поста.

Ранее в Верховной раде назвали новую возможную причину отставки Федорова.

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