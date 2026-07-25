Туск обвинил президента Польши в высоких ценах на топливо

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента страны Кароля Навроцкого в высоких ценах на автомобильное топливо. Об этом он написал в соцсети X.

«Шокирующее решение Кароля Навроцкого. Он заблокировал закон, который позволял обложить налогом гигантские прибыли топливных концернов, благодаря чему можно было бы профинансировать более дешевое топливо на наших заправках», — написал Туск.

До этого Туск сообщил, что правительство больше не в состоянии искусственно сдерживать цены на топливо. Он подчеркнул, что для контроля за ценами на топливо правительство ежемесячно расходовало свыше миллиарда долларов.

15 июля власти Польши завершили программу CPN («цены топлива ниже»), а с 1 июля были отменены ограничения на максимальные цены на бензин и дизельное топливо. В это же время ставка НДС на топливо была восстановлена с 8% до 23%. В результате этого цена на него на автозаправочных станциях вновь начала расти.

Ранее Туск адресовал вопросы про цены на нефть «другому Дональду».