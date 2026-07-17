Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Власти Польши признали, что больше не в силах сдерживать цены на топливо

Туск: Польша больше не может искусственно сдерживать цены на бензин
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство больше не в состоянии искусственно сдерживать цены на топливо. Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы не можем бесконечно выделять средства из государственного бюджета на эту цель. Мы и так долго продержались», — отметил Туск.

Он подчеркнул, что для контроля за ценами на топливо правительство ежемесячно расходовало свыше миллиарда долларов.

«Программа CPN («цены топлива ниже». — прим. ред.) была временной и была направлена на поддержание самых низких цен на топливо в Европе, однако ее стоимость составила около 4,7 миллиарда злотых в месяц (около $1,25 млрд)», — добавил он.

По словам премьера, правительство не может предсказать динамику нефтяных и топливных рынков из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

15 июля власти страны завершили программу CPN, а с 1 июля были отменены ограничения на максимальные цены на бензин и дизельное топливо. В это же время ставка НДС на топливо была восстановлена с 8% до 23%. В результате этого цена на него на автозаправочных станциях вновь начала расти.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил меры по стабилизации рынка топлива в РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!