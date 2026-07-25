Буданов посчитал поучительным удар российских войск по выставке под Киевом

Глава офиса президента РФ Кирилл Буданов назвал удар российской армии по военной выставке под Киевом уроком. Его цитирует издание «Страна.ua».

«В условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый…», — сказал он.

Буданов также добавил, что во время удара ВС РФ Киевской области находились иностранные делегации. Однако глава президентского офиса не уточнил, какие конкретно.

24 июля Вооруженные силы России нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около ста человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты.

В Минобороны России подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что сотрудник польской компании не выжил при ударе по выставке БПЛА на Украине.