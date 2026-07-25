В верховном главнокомандовании НАТО задержали шпионку

В Бельгии стажера из штаба НАТО задержали по подозрению в шпионаже

В Бельгии в штабе верховного главнокомандования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе по подозрению в шпионаже задержали гражданку Канады китайского происхождения. Об этом сообщает RTBF.

Утверждается, что девушку подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и в участии в преступной организации. Она занимала должность стажера, однако чем именно она занималась не уточняется.

Федеральная прокуратура Бельгии, в юрисдикцию которой входят дела о шпионаже, была немедленно уведомлена и поручила расследование Федеральной судебной полиции города Шарлеруа. Было возбуждено дело по обвинению в шпионаже и участии в преступной организации. В доме подозреваемой, а также по месту ее работы прошли обыски.

До этого сообщалось, что британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному вмешательству. Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории «высокого риска». В нем парламентариев предупредят об угрозах со стороны «враждебных государств» и предложат меры предосторожности. Среди них — рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиницах.

Ранее Британия начала подозревать Китай в шпионаже через фуражки.