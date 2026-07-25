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Политика

Трамп спрогнозировал будущее американских СМИ после его ухода из политики

Трамп заявил, что многие СМИ в США разорятся после его ухода из политики
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что после его ухода из политики многие американские СМИ разорятся. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства накануне выступил на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома. Во время мероприятия политик заявил, что американским СМИ повезло, что он стал президентом США.

«Вы не представляете, как вам повезло. Когда я уйду, вы все разоритесь. С вашей бизнес-моделью будет покончено», — сказал Трамп.

По мнению американского лидера, журналистам будет не о ком писать после того, как он завершит свою политическую карьеру.

«До других людей никому нет никакого дела», — подчеркнул глава государства.

В то же время Трамп обратил внимание, что американские СМИ в основном пишут о нем в негативном ключе.

8 июля хозяин Белого дома рассказал, что видеоролики с его участием являются самым популярным контентом на платформе TikTok и собрали 4 млрд просмотров. Как сказал президент США, видео о нем посмотрела примерно половина населения мира.

За три дня до этого президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Иране, а также дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. В Кремле заявили, что эта беседа стала хорошей возможностью для российской стороны донести до Соединенных Штатов свою позицию по стремлению Украины и Европы к эскалации.

Ранее Трамп допустил возможность урегулирования украинского кризиса до завершения его президентского срока.

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