Новому министру иностранных дел Великобритании Эду Милибэнду необходимо возобновить контакты с Россией на высоком уровне. Такое мнение выразил член Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Балф в интервью ТАСС.

Балф отметил, что Британия может сперва выработать общий подход по вопросу украинского урегулирования с Францией и Германия, прежде чем начинать диалог с российской стороной. По словам лорда, контактов с Москвой на более высоком уровне следует добиваться путем сотрудничества с французскими и немецкими коллегами.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Он пришел на смену Киру Стармеру, который отказался от поста по собственной инициативе.

В тот же день Бернем назначил бывшего министра энергетики Эда Милибэнда главой МИД страны.

Ранее сообщалось, что живущий на Даунинг-стрит кот Ларри принес подарок новому премьеру Британии.