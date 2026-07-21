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Общество

Живущий на Даунинг-стрит кот Ларри принес подарок новому премьеру Британии

Daily Star: кот Ларри подарил новому британскому премьеру Бернему дохлую мышь

Официальный главный мышелов британского правительства кот Ларри встретил нового премьер-министра Энди Бернэма необычным подарком — дохлой мышью. Об этом сообщает издание Daily Star.

Постоянно живущий в премьерской резиденции на Даунинг-стрит 19-летний кот сегодня утром гордо прохаживался у входа в резиденцию с дохлой мышью в зубах. Daily Star отмечает, что это произошло в тот же день, когда Бернэм провел первое заседание нового кабинета.

У Ларри есть свой аккаунт в социальной сети Х. Вчера там появилось шуточное сообщение о том, что покинувший пост премьера Кир Стармер передал своему преемнику расписание приемов пищи кота, поскольку его кормление является самой сложной обязанностью главы правительства.

«Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10.30, а обедает он в полдень, а между ними не отказывается от множества перекусов. Все остальное в этой работе сущие пустяки», — говорилось в посте под фотографией общающихся Стармера и Бернема.

Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года, его взяли из приюта, когда премьером стал Дэвид Кэмерон. С тех пор кот пережил уже пять смен глав правительства.

Ларри уже устраивал подобные представления для новых жильцов резиденции: так, в 2019 году, когда Борис Джонсон въехал на Даунинг-стрит, кот также поймал мышь и продемонстрировал ее новому премьеру.

Ранее кот Ларри отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой из-за жары.

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