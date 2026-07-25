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Политика

Трамп пошутил про бронежилеты

Трамп заявил, что бронежилеты полнят людей примерно на 9 кг
Kylie Cooper/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что бронежилеты сильно полнят людей. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 24 июля, американский лидер выступил на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома. Изначально мероприятие должно было пройти в апреле, но его прервали из-за раздавшихся на площадке звуков выстрелов. Тот инцидент сочли очередной попыткой покушения на Трампа, на этом фоне глава государства рассказал, что раздумывает над предложением носить на публике пуленепробиваемый жилет.

«На самом деле, сегодня все выглядят очень хорошо, и я знаю, что было нелегко подобрать обувь к бронежилету, который многие люди не хотели надевать, потому что они <...> будут выглядеть на 20 фунтов (9,07 кг — «Газета.Ru») тяжелее», — пошутил президент, выступая на ужине.

Трамп добавил, что и сам когда-то мерил бронежилет. Тогда помощники главы государства сообщили ему, что он выглядит так, словно располнел почти на 10 кг.

5 июля американский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа продлилась почти 1,5 часа. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Иране, а также дальнейшие контакты США и РФ. Хозяин Белого дома назвал состоявшийся разговор «очень хорошим». По его итогам была подтверждена готовность глав государств продолжить диалог.

Ранее в МИД РФ напомнили об обещании Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

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