В посольстве РФ заявили, что Эстония скрывает информацию об украинских дронах

Власти Эстонии замалчивают информацию об украинских беспилотниках в небе республики. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как «неизбежные издержки» (нахождение дронов ВСУ в небе Эстонии. — «Газета.Ru»)... предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», — сказал дипломат.

11 июля сообщалось, что посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД РФ заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Они обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность.

4 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия располагает подтвержденными данными о предоставлении Латвией и другими странами Прибалтики своего воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.

Ранее в Госдуме ответили, кто виноват в инцидентах с дронами в Прибалтике.