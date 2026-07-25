Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В посольстве РФ заявили, что Эстония скрывает информацию об украинских дронах

Дипломат Абилов: Таллин замалчивает информацию о дронах ВСУ в небе Эстонии
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Власти Эстонии замалчивают информацию об украинских беспилотниках в небе республики. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как «неизбежные издержки» (нахождение дронов ВСУ в небе Эстонии. — «Газета.Ru»)... предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», — сказал дипломат.

11 июля сообщалось, что посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД РФ заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Они обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность.

4 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия располагает подтвержденными данными о предоставлении Латвией и другими странами Прибалтики своего воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.

Ранее в Госдуме ответили, кто виноват в инцидентах с дронами в Прибалтике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!