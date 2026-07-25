Глава МИД Китая оценил перспективы сотрудничества с Россией

Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И заявил, что Китай и Россия должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках и совместно развивать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Слова китайского дипломата приводит официальный сайт МИД КНР.

«Обе стороны должны совместно поддерживать развитие и рост ШОС, продвигать «шанхайский дух», — сказал Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам дипломата КНР, Пекин надеется на дальнейшую взаимную поддержку в Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях. Китайский дипломат также отметил, что ШОС уже стала важной силой, способствующей мировой стабильности, а ее международный авторитет продолжает расти.

24 июля Лавров и Ван И обсудили в Киргизии отношения с США и ситуацию вокруг Украины. Дипломаты выразили удовлетворение позитивной динамикой развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по взаимодействию в рамках ШОС. Стороны подчеркнули важность укрепления стратегической координации на международной арене, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС и других организациях. По итогам встречи представители двух стран констатировали совпадение или близость подходов по большинству затронутых вопросов.

Ранее Китай отреагировал на 21-й пакет санкций ЕС против России.