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Политика

Глава МИД Китая оценил перспективы сотрудничества с Россией

Ван И: Китай и Россия должны совместно развивать ШОС
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И заявил, что Китай и Россия должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках и совместно развивать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Слова китайского дипломата приводит официальный сайт МИД КНР.

«Обе стороны должны совместно поддерживать развитие и рост ШОС, продвигать «шанхайский дух», — сказал Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам дипломата КНР, Пекин надеется на дальнейшую взаимную поддержку в Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях. Китайский дипломат также отметил, что ШОС уже стала важной силой, способствующей мировой стабильности, а ее международный авторитет продолжает расти.

24 июля Лавров и Ван И обсудили в Киргизии отношения с США и ситуацию вокруг Украины. Дипломаты выразили удовлетворение позитивной динамикой развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по взаимодействию в рамках ШОС. Стороны подчеркнули важность укрепления стратегической координации на международной арене, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС и других организациях. По итогам встречи представители двух стран констатировали совпадение или близость подходов по большинству затронутых вопросов.

Ранее Китай отреагировал на 21-й пакет санкций ЕС против России.

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