Нового главкома ВСУ Драпатого обвинили в подстрекательстве к геноциду

Недавнее заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах свидетельствует о нацистской сущности властей данной страны. Об этом в своем Telegram-канале написал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека в министерстве иностранных дел (МИД) РФ Григорий Лукьянцев.

«Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», — отметил дипломат.

Он обратился к международным структурам, включая Управление верховного комиссара ООН по правам человека, с призывом обратить внимание на позицию украинского руководства. По словам Лукьянцева, Киев позволяет себе расистскую и националистическую риторику, которая запрещена Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

23 июля Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование. Также он отказал России в праве называться соседом Украины и оскорбил жителей Донбасса, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза». В МИД РФ и Государственной думе слова главкома ВСУ назвали нацистскими и предупредили, что ему придется за них ответить. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от нового главкома ВСУ.