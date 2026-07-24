Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Нового главкома ВСУ Драпатого обвинили в подстрекательстве к геноциду

Лукьянцев счел заявление Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду
MykhailoDrapatyi/X

Недавнее заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах свидетельствует о нацистской сущности властей данной страны. Об этом в своем Telegram-канале написал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека в министерстве иностранных дел (МИД) РФ Григорий Лукьянцев.

«Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», — отметил дипломат.

Он обратился к международным структурам, включая Управление верховного комиссара ООН по правам человека, с призывом обратить внимание на позицию украинского руководства. По словам Лукьянцева, Киев позволяет себе расистскую и националистическую риторику, которая запрещена Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

23 июля Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование. Также он отказал России в праве называться соседом Украины и оскорбил жителей Донбасса, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза». В МИД РФ и Государственной думе слова главкома ВСУ назвали нацистскими и предупредили, что ему придется за них ответить. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от нового главкома ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!