Политолог Мухин: перед Мерцем стоит выбор между Украиной и Германией

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в непростой политической ситуации из-за продолжающегося расследования дела о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью РИА Новости.

По его словам, на немецкого канцлера одновременно оказывают влияние два противоположных фактора. С одной стороны, сохраняется внешнее давление в пользу дальнейшей поддержки Украины, с другой — внутри Германии усиливается недовольство на фоне расследования возможной причастности Киева к диверсии на газопроводах.

«Как Мерц будет в итоге выкручиваться, даже трудно представить», — отметил политолог.

До этого стало известно о новых подробностях в деле о подрыве газопроводов «Северный поток». По информации немецких следователей, исполнители теракта связаны со спецслужбами Украины.

20 июля Мерц в интервью телеканалу ZDF признал, что отказ от поставок российского газа привел его страну к затяжному энергетическому кризису.

В конце июня представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок. Первый этап по отказу от российского газа начался в начале лета 2026 года.

Ранее в ФРГ заявили, что антироссийские санкции ударили по Германии.