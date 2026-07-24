Трамп заявил, что Саудовской Аравии пора присоединиться к Авраамовым соглашениям

Саудовской Аравии пора присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем, без этого у королевства не будет ядерной сделки с США. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

«Для этого им нужно быть участниками Авраамовых соглашений, которые были очень успешны. Но пришло время, чтобы они это сделали. Они и другие [страны] не хотели делать это из-за проблемы с Ираном. Этой проблемы больше нет», — подчеркнул лидер США.

До этого США подписали соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики. Документ предусматривает развитие ядерного взаимодействия между двумя странами и может открыть Эр-Рияду путь к расширению участия в производстве топлива для атомных реакторов.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан.

Ранее в США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы.