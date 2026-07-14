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Армия

В Совфеде осудили идеи переговоров с Киевом без достижения целей СВО

Якушев выступил против переговоров с Киевом без достижения целей СВО
«Единая Россия»

Секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что некоторые политики в своих интересах призывают к переговорам с Киевом без выполнения целей специальной военной операции. Об этом он сказал на конференции ставропольского отделения партии, передает ТАСС

По словам Якушева, отступать от задач, поставленных верховным главнокомандующим, нельзя.

«Отступить мы не имеем права, потому что в противном случае нас в дальнейшем раздавят», — сказал он.

Якушев призвал задуматься о последствиях подобных предложений.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва вошли в период эскалации, и чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо сейчас усилить противостояние. Украинские власти надеются окончить активную фазу конфликта до конца 2026 года, отметил он. Готов ли Киев к мирному окончанию СВО и почему украинские политики все чаще говорят о том, что этот год станет последним активным годом противостояния, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков объяснил, при каком условии завершится спецоперация.

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