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Политика

На Украине назвали ВСУ «единственной гарантией безопасности» для Европы

Посол Украины Харченко: ВСУ — единственная гарантия безопасности для Европы
Reuters

Вооруженные силы Украины якобы являются «единственной гарантией безопасности» для Европы. Об этом в интервью «Укринформ» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Харченко.

«Я уверен, что голос Украины будет очень мощно слышен при обсуждении вопросов новой архитектуры безопасности в Европе, потому что, мне кажется, никто за последние 15 лет столько вклада в эту новую архитектуру не сделал, как Украина. <…> Пусть [европейцы] продолжают помогать деньгами и оружием, потому что единственная гарантия безопасности в Европе сегодня — это Вооруженные Силы Украины», — написал он.

При этом Харченко сказал, что новую архитектуру безопасности Европу нужно будет разрабатывать только после того, как Россия будет «отброшена» назад.

Кроме того, он отметил, что только «абсолютное оружие» или угроза его применения может быть полноценной гарантией безопасности для Украины.

В январе президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что членство Украины в ЕС — это одна из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для Европы. В апреле глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что Украина предоставит гарантии безопасности для Европы, если войдет в ЕС и НАТО.

В марте депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в статье для Telegraph отметил, что ЕС должен «заплатить» за превращение Украины в «крупнейшую военную державу» Европы.

Ранее большинство украинцев поддержали участие ВСУ в «защите» стран ЕС от России.

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