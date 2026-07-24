Вассерман прокомментировал включение российских вузов в список угроз США

Депутат ГД Вассерман: санкции США против российских вузов говорят об их успехах

Попадание российских вузов в список угроз национальной безопасности США говорит об их успешной работе в противостоянии давлению Вашингтона. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Он подчеркнул, что институтам РФ стоит расценивать санкции Пентагона как высокую оценку своей деятельности.

«Наделение статусом угрозы нацбезопасности США подчеркивает значимость работы любого субъекта — будь то вуз, НИИ или отдельный ученый», — сказал парламентарий.

При этом, по его словам, санкции весьма осложнят для граждан США взаимодействие с указанными вузами, НИИ, их учеными и преподавателями. Не стоит забывать, что американское научное сообщество тесно сотрудничало с российскими коллегами, отметил Вассерман.

Накануне Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты включили 33 российских вуза в список учреждений, представляющих угрозу нацбезопасности.

Так, в перечень попали Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики. Всего в список США вошли 130 научных и образовательных учреждений из России, Ирана и Китая.

Ранее Минюст включил Стэнфордский университет (внесен Минюстом в перечень нежелательных в России организаций) в перечень нежелательных организаций.