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Политика

Лавров оценил заявление Рубио о провале сделанных на Аляске предложений

Лавров: нужно понять, кто конкретно провалился на Аляске
Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters

Нужно понять, чьи конкретно предложения, сделанные во время саммита России и США на Аляске, провалились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Накануне Рубио заявил, что предложения по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в 2025 году, не привели к успеху, потому что на них не согласился Киев.

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — сказал Лавров, комментируя слова Рубио.

Дипломат напомнил, что российский президент РФ Владимир Путин приехал на саммит в Анкоридже, имея на руках предложения американской стороны, одобренные лидерами США Дональдом Трампом, на которые Москва согласилась.

По словам Лаврова, Трамп не раз говорил, что предложение российской стороны было частично компромиссным, однако президент Украины Владимир Зеленский захотел поступить по-своему.

Ранее Лавров донес до Рубио позицию России по мирным переговорам.

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