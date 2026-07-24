Посол России обвинил США в топливной блокаде Кубы

Посол России на Кубе Виктор Коронелли в беседе с РИА Новости назвал преступной топливно-энергетическую блокаду, введенную Соединенными Штатами против Кубы.

«Проблемы с энергоснабжением на острове вызваны преступной и противоправной топливно-энергетической блокадой, введенной против Кубы администрацией Соединенных Штатов», — отметил дипломат.

Коронелли указал, что в период с 6 по 14 июля на Кубе произошли три полных отключения Национальной электроэнергетической системы. По его словам, власти страны задействовали все имеющиеся у них возможности для ее максимально быстрого восстановления.

Накануне американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США заинтересованы в процветании Кубы, поскольку эта страна находится слишком близко к Соединенным Штатам.

До этого администрация США заявила, что отношения России и Кубы представляют «прямую угрозу» безопасности Соединенных Штатов.

Ранее внук Рауля Кастро согласился вести переговоры с Трампом.