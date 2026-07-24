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Политика

Норвежский профессор увидел в словах Рубио попытку оправдаться перед Западом

Профессор Дизен: Рубио после встречи с Лавровым оправдался перед Западом
Kevin Mohatt/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио, накануне заявивший о необходимости диалога с Россией, пытался оправдаться перед противниками дипломатии в западных странах. Об этом на своей странице в социальной сети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Рубио пришлось защищаться за участие в дипломатических переговорах с Россией», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что сейчас на Западе наблюдается процесс криминализации дипломатии. По словам Дизена, соответствующие действия «дорого обойдутся» западным государствам.

23 июля Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Маниле. Встреча продлилась 35 минут. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава ведомства в ходе беседы с госсекретарем США довел до него информацию об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также отметил недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Рубио, в свою очередь, рассказал, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

Ранее в Кремле рассказали, есть ли динамика в украинском вопросе после переговоров Лаврова и Рубио.

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