Аркадий Дворкович попал под санкции Евросоюза

Аркадий Дворкович приостановил свою деятельность на посту главы Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Отмечается, что Дворкович принял решение приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей добровольно.

«Хочу однозначно заявить, что считаю это решение (ЕС о внесении его в 21-й санкционный пакет. — «Газета.Ru») незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако, учитывая, что до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE, я принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE», — поделился Дворкович.

Евросоюз также ввел санкции в отношении министра спорта и председателя Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа войдет в 21-й пакет санкций Евросоюза.