Президент Бангладеш подаст в отставку к концу рабочей недели

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу, 24 июля, подать в отставку. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, 76-летний Шахабуддин уже уведомил о своем решении премьер-министра страны Тарика Рахмана.

По закону официальное заявление об отставке должен принять спикер парламента Хафиз Уддин Ахмед по его возвращении из Таиланда, где он находится на лечении. Ожидается, что в эту пятницу он вернется в Дакку.

Мохаммад Шахабуддин Чуппу стал президентом Бангладеш в апреле 2023 года. В 2024-м временное правительство страны возглавил Мухаммад Юнус. Премьер-министр Шейх Хасина тогда ушла в отставку на фоне студенческих протестов в Бангладеш.

Еще в декабре Шахабуддин Чуппу заявил агентству Reuters, что хочет уйти в отставку, потому что чувствует себя униженным временным правительством страны, которое возглавляет нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

Ранее власти Индии распорядились отключить интернет в центре Дели из-за протестов.