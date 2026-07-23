Премьер Британии высказался о возможном референдуме о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что новый референдум о независимости Шотландии не состоится. Это заявление было сделано после его встречи с первым министром Шотландии Джоном Суинни в Глазго, пишет ТАСС.

«Премьер-министр откровенно заявил, что проведение еще одного референдума о независимости исключено, поскольку это отвлекло бы нас от задач по развитию экономики и помощи семьям в связи с ростом стоимости жизни», — сказано в заявлении главы кабмина.

Тем не менее, Бернем выразил готовность сотрудничать со Суинни для расширения полномочий шотландских властей с целью «улучшения жизни граждан». Отмечается, что премьер неоднократно заявлял о намерении предоставить регионам больше возможностей для реализации их инициатив.

Референдум о независимости Шотландии уже проводился в 2014 году, когда 55% участников проголосовали за сохранение союза с Лондоном. Однако Шотландская национальная партия на протяжении нескольких лет выступает за повторное голосование, ссылаясь на выход Великобритании из Европейского Союза. В 2016 году шотландцы на общенациональном референдуме высказались против Brexit, хотя в целом страна поддержала решение о выходе из ЕС.

Ранее политолог оценил вероятность проведения референдума о независимости Шотландии.