В Шотландии обсуждения независимости ведутся постоянно и часто активизируются Шотландской национальной партией (SNP), использующей этот вопрос как основной политический инструмент для сохранения власти. Об этом «Новостями Mail» сообщил доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Политолог оценил шанс проведения референдума и достижения независимости Шотландии от Великобритании. По его словам, в последнее время Шотландская национальная партия сталкивается с достаточно серьезными трудностями, связанными с рядом коррупционных скандалов внутри SNP, а также с общим снижением качества жизни в стране в результате роста цен.

«В этом отношении идея независимости — палочка-выручалочка для SNP. Обретение независимости Шотландии стало особо популярно на фоне деятельности британского премьера Кира Стармера, который подвергается огромному давлению после скандала вокруг дела Эпштейна и в связи с сокращением мер социальной поддержки в стране», — объяснил эксперт.

Граждане Шотландии видят события, которые происходят в Великобритании, и на фоне этого идея независимости становится все более популярной. Специалист подчеркнул, что в начале 2026 года чуть больше половины шотландцев поддерживали идею независимости страны. Однако, согласно последним данным, сейчас более половины граждан хотят остаться в составе Великобритании.

По словам Пятибратова, такое разделение мнения общества всегда было свойственно Шотландии. На референдуме 2014 года большинство жителей страны (55%) проголосовали за сохранение Шотландии в составе Великобритании. Сегодня настроение граждан не изменилось: половина шотландцев по-прежнему хотят оставаться в составе Великобритании, а другая половина стремится обрести независимость, вступив при этом в Европейский союз.

Однако, по мнению политолога, сегодня шансы на проведение референдума по независимости Шотландии малы. Он связывает это с тем, что в итоге референдум должны одобрить в Лондоне. При этом лейбористское правительство может не хотеть, чтобы референдум состоялся, поскольку это способно потенциально ослабить его позиции.

9 мая Шотландская национальная партия (SNP), выступающая за отделение от Великобритании, выиграла на местных выборах. Уточняется, что SNP получила 58 мест, обойдя лейбористов (17 мест) и правую политическую партию Reform UK (17 мест).

