Более 30 российских вузов попали в список угроз нацбезопасности США

США включили 33 российских вуза в список учреждений, представляющих угрозу нацбезопасности. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

Так, в перечень попали, в частности, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Высшая школа экономики. Всего в список США вошли 130 научных и образовательных учреждений из России, Ирана и Китая.

«Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список», — говорится в сообщении Пентагона.

Утром 23 июля агентство Reuters сообщило, что аналитики американской разведки решили проверить, причастна ли Россия к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в Персидском заливе. По информации СМИ, американцы подозревают Москву в предоставлении Ирану информации о целях, а также в передаче «передовых технологий беспилотников».

Ранее в Британии назвали США большей угрозой, чем Россию и Китай.