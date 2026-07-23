В Раде раскрыли судьбу Сырского после отставки

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского могут назначить руководителем Национального университета обороны страны. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале со ссылкой на анонимные источники.

По ее словам, ранее вуз фактически возглавлял друг Сырского — генерал Коваль, которого главком «прикрывал, несмотря на коррупционные скандалы».

Безуглая отметила, что Национальный университет обороны является «кузницей» новых генералов и находится в подчинении министра обороны.

Она считает, что отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров «не допустил бы» назначения Сырского на пост руководителя вуза.

Безуглая раскритиковала возможное назначение Сырского, заявив, что в таком случае он «дальше будет создавать себе подобных и ставить палки в колеса» новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

До этого «РБК-Украина» писала, что замена главкома ВСУ может привести к расколу в украинской армии. Издание отметило, что сейчас у военных и так «не все однородно»: есть как открытые критики ушедшего в отставку Сырского, так и те, кто публично молчал, но затаил недовольство. Журналисты не исключили, что со сменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским.

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