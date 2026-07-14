Песков поблагодарил чекистов за предотвращение теракта под Москвой

В Кремле выражают благодарность за работу сотрудникам ФСБ, предотвратившим масштабный теракт в Московской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы радуемся вместе <...> со всеми россиянами такой успешной операции, ... искренне поздравляем и выражаем признательность нашим чекистам за такую работу», — отметил он.

Утром 14 июля ФСБ заявила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки.

Непосредственным исполнителем готовившейся атаки стал гражданин РФ, ранее состоявший в этнической организованной преступной группе и отбывавший длительный срок за тяжкие преступления. В спецслужбе утверждают, что он был привлечен украинской стороной через контакты в запрещенной в России террористической организации.

Как утверждают в спецслужбе, груз следовал через Словакию, Польшу и Белоруссию, после чего был размещен в арендованном ангаре неподалеку от предполагаемой цели. В ФСБ сообщили о задержании предполагаемого исполнителя, один из его пособников был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.

Ранее ФСБ показала склад, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье.