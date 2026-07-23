Глава минздрава Германии Нина Варкен перейдет на должность руководителя ведомства федерального канцлера. Об этом пишет Bild со ссылкой на представителей ХДС (Христианско-демократический союз Германии).

Как сообщает издание, канцлер Фридрих Мерц уже принял решения по ряду ключевых правительственных постов. Нина Варкен, представляющая ХДС, как ожидается, станет первой женщиной во главе ведомства федерального канцлера, которое обеспечивает деятельность главы правительства. На этом посту она сменит Торстена Фрая (также ХДС), которому прочат руководство парламентской фракцией ХДС/ХСС вместо ушедшего Йенса Шпана.

На вакантное кресло министра здравоохранения, по информации источников, претендует генсек ХДС Карстен Линнеман. При этом глава МВД Александер Добриндт (ХСС) сохранит свой пост, хотя ранее его имя фигурировало в обсуждениях на должность главы канцелярии канцлера.

Ожидается, что Мерц официально объявит о кадровых решениях 24 июля.

Йенс Шпан, занимающий пост председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге, объявил о своей отставке 18 июля на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. По сведениям осведомленных источников, к такому решению политика подтолкнул лидер партии Фридрих Мерц.

Причиной скандала стало известие о рождении ребенка у Шпана и его «супруга» Даниэля Функе («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) с помощью суррогатной матери в США. Данная процедура в ФРГ находится под запретом, а партия ХДС, которую представляет политик, традиционно придерживается консервативной позиции по этому вопросу.

Ранее новый посол Германии в РФ вступил в должность.