В ООН заявили, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совбеза организации заявил, что ситуация на Ближнем Востоке становится неконтролируемой. Его слова приводит агентство EFE.

«Ситуация выходит из-под контроля. Мы на пороге того, что ранее казалось невообразимым», — сказал он.

Гутерриш призвал к урегулированию путем дипломатии, а не военными действиями. Отмечается, что слова генсека ООН были вызваны действиями йеменких хуситов.

23 июля йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» напали на два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. Представители движения заявили, что корабли не последовали запрету на судоходство в Красном море

За несколько дней до этого хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в Красном море. Согласно заявлению военного представителя движения, хуситы оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию», пообещав «жесткий ответ» на любую провокацию со стороны королевства.

Ранее глава Йемена объявил о возобновлении экспорта нефти и борьбе с хуситами.