«Пещерная русофобия»: Косачев отреагировал на слова Драпатого в адрес россиян

Пещерная русофобия таких персонажей, как новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, подтверждает обоснованность проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции, защищающей людей по эту сторону добра от всех тех, кто противопоставил себя окружающему миру на стороне вселенского зла», — подчеркнул сенатор.

До этого Михаил Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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