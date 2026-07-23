Эксперт оценил заявление Сырского о «наступлении» ВСУ

Медиаконсультант Александр Зимовский в беседе с kp.ru прокомментировал заявление экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о том, что он оставляет армию «в состоянии наступления».

«Если даже хоть один украинский солдат бежал куда-то вперед в момент отставки Сырского, то бывшего главкома не в чем упрекнуть. В этом смысле он был прав. Но реальность такова: украинская армия находится в стратегической обороне. И это ничего не изменит — ни отставка Сырского, ни приход новых генералов», — уверен эксперт.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось поменять военное руководство во время вооруженного конфликта, причем не в лучший для Киева период, обратил внимание Зимовский.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

В «РБК-Украине» при этом считают, что замена главнокомандующего ВСУ может привести к расколу в армии страны. Издание отметило, что сейчас у военных и так «не все однородно»: есть как открытые критики ушедшего в отставку Сырского, так и те, кто публично молчал, но затаил недовольство. Журналисты не исключили, что со сменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским.

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