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Политика

В Совфеде объяснили, есть ли подвох в приглашении путина на саммит G20 в США

Сенатор Карасин: США не смогут похитить Путина, как Мадуро
Гавриил Григоров/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева о том, что американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в декабре в Майами.

Сенатор уверен, что спецслужбы США не смогут похитить российского лидера, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Я, во-первых, не стал бы сравнивать нашего президента с Николасом Мадуро. Во-вторых, если приглашают президента Путина участвовать, такое предложение будет рассмотрено с учетом всех планов, существующих у президента России, а также условий, в которых должна быть обеспечена безопасность», — подчеркнул Карасин..

По его словам, окончательное решение об участии главы РФ в саммите «двадцатки» будет принято ближе к декабрю.

Говоря о заинтересованности США в поездке Путина на G20, Бердыев напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского лидера на саммите полезным. Аналогичный сигнал российская сторона получает и от команды команды американского шерпы, отметил он.

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Майами 14–15 декабря 2026 года. Окончательное решение об уровне российского представительства в МИД РФ пока не оглашалось.

Ранее Трамп усомнился в правильности исключения России из G8.

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