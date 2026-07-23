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Политика

Трамп рассказал, в каком случае США прибегнут к военной силе против хуситов

Трамп: США ударят по хуситам в случае продолжения их атак на суда в Красном море
Evan Vucci/AP

Вооруженные сил (ВС) США прибегнут к военной силе против хуситов в случае продолжения их атак на суда в Красном море. Об этом в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Если они сделают это снова, США будут считать ответственным за это Иран, так как хуситы — подчиненная Ирану сила; и сокрушительная военная кара постигнет Иран и, конечно, хуситов, которые меня очень разочаровали, поскольку до недавнего времени они поступали профессионально и разумно», — написал он.

20 июля хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в Красном море. Согласно заявлению военного представителя движения, хуситы оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию», пообещав «жесткий ответ» на любую провокацию со стороны королевства.

За несколько дней до этого агентство Reuters писало, что Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если США нападут на объекты энергетической инфраструктуры страны.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормузский пролив.

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