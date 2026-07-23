Лукашенко заявил о необходимости участия Белоруссии в строительных проектах в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных форматах участия белорусской стороны в российских строительных проектах, отметив, что успешные примеры такого сотрудничества уже имеются. Слова политика приводит БЕЛТА.

«Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси», — сказал глава государства при назначении Вадима Ольшевского новым министром архитектуры и строительства.

Лукашенко признал, что его впечатления от текущего состояния отрасли остаются неоднозначными. По его словам, белорусские строители способны справиться с задачами любого уровня сложности, однако в ряде случаев работа оказывается не доведена до конца или не соответствует ожидаемому качеству.

Отдельно глава государства затронул вопрос экспорта строительных услуг.

«Строительные материалы мы производим, строить умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять. Но не в ущерб Беларуси», — отметил Лукашенко.

При этом президент отметил, что внутри страны на стройплощадках иногда возникает нехватка рабочих рук, поэтому к отправке специалистов за границу требуется взвешенный подход.

Ранее Лукашенко раскрыл, без чего не смогут существовать славянские государства.