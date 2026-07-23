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Политика

Зеленский назвал возможные сроки проведения трехсторонней встречи Украины, США и РФ

Зеленский: трехсторонняя встреча Украины, США и РФ может пройти до осени
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение трехсторонней встречи Украины, США и России уже этим летом. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

По словам украинского лидера, Киев получил от американской стороны предложения, которые будут обсуждаться с Москвой.

«Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать», — сказал Зеленский.

До этого президент Украины сообщал, что США подготовили несколько предложений по урегулированию конфликта. По его словам, уже на следующей неделе может состояться его визит в Вашингтон для обсуждения этих инициатив, после чего американская сторона представит их России.

Зеленский также заявил, что предстоящая зима станет определяющей. К этому времени Киев либо выйдет на переговорный процесс, либо столкнется с новым витком эскалации.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в завершении украинского конфликта и продолжат искать путь, приемлемый для обеих сторон.

Ранее в Госдуме заявили, что решать украинский конфликт должны не дипломаты, а пушки.

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