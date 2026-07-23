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Политика

США подтвердили контроль в ядерной сделке с Эр-Риядом

Рубио: любое соглашение США в мирной энергетике будет предусматривать гарантии
Brendan Smialowski/Reuters

Любое соглашение США о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики будет предусматривать меры контроля. Об этом заявил госсекретарь Белого дома Марко Рубио, комментируя информацию о ядерном сделке США с Саудовской Аравией, его цитирует РИА Новости.

»... любое соглашение, которое мы собираемся заключить с любой страной мира по гражданской ядерной энергетике, должно предусматривать гарантии», — сообщил он журналистам в Маниле.

По его словам, Вашингтон предпочел бы, чтобы Эр-Рияд развивал гражданскую ядерную энергетику в сотрудничестве с Соединенными Штатами, а не с другой страной.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США официально одобрили соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры.

Стоимость нового 30-летнего соглашения оценивается в десятки миллиардов долларов. Согласно документу, компании из США должны будут построить в королевстве установки по обогащению урана, если такой шаг сочтут необходимым одновременно и в Эр-Рияде, и в Вашингтоне. Собеседники издания отмечают, что в этой возможной сделке отсутствуют гарантии безопасности для американской стороны.

Ранее Рубио заявил, что США не допустят распространения ядерного оружия.

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