Рубио прокомментировал информацию о заключении ядерной сделки Эр-Рияда и Вашингтона

Рубио заявил, что США не допустят распространения ядерного оружия

США не допустят риска распространения ядерного оружия. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя информацию о ядерное сделке США с Саудовской Аравией, передает телеканал WION.

«США не собираются заключать соглашение с какой-либо страной в мире, которое ведет к риску распространения (ядерного оружия — прим. ред.)», — сказал дипломат.

22 июля газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США официально одобрили соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры.

Стоимость нового 30-летнего соглашения оценивается в десятки миллиардов долларов. Согласно документу, компании из США должны будут построить в королевстве установки по обогащению урана, если такой шаг сочтут необходимым одновременно и в Эр-Рияде, и в Вашингтоне. Собеседники издания отмечают, что в этой возможной сделке отсутствуют гарантии безопасности для американской стороны.

Ранее стало известно, что в США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы.