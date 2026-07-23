Американист усомнился в прекращении помощи Украине со стороны США

США продолжат передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. Кроме того, Европа продолжит закупать американские арсеналы для передачи ВСУ. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное на встрече с госсекретарем США Марко Рубио, о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

По мнению эксперта, если какие-либо изменения и произойдут, то будут носить скорее внутриполитический характер.

«Речь, возможно, пойдет об оказании давления на [украинского лидера Владимира] Зеленского по поводу выборов на Украине, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформаций я не ожидаю», — сказал Дудаков.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры длились 35 минут. Они начались в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и завершились в 12:31 (7:31 мск).

В МИД РФ позднее сообщили, что Лавров довел до Рубио реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики европейских стран. Министр также подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, которые обсуждались на встрече президентов США и РФ в Анкоридже.

Ранее Рубио заявил, что США провели с украинцами больше встреч, чем с россиянами.