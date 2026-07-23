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Политика

Климов высказался о переговорах Лаврова и Рубио

Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио путь к завершению конфликта на Украине
MANDEL NGAN/Reuters

Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал состоявшиеся Маниле переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Он обратил внимание на требование главы внешнеполитического ведомства РФ к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически, по его словам, российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

Член СВОП также напомнил, что накануне встречи Лавров публично заявил о прямом участии США в наведении боеприпасов ВСУ на цели в России.

«Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что такие контакты полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры длились 35 минут. Они начались в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и завершились в 12:31 (7:31 мск).

Накануне Лавров выразил надежду на то, что переговоры будут полезными. Глава российского МИД заявил, что намерен поинтересоваться у американского коллеги о позиции Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что РФ исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года.

Ранее госсекретарь США высказался об урегулировании конфликта на Украине.

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