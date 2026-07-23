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Политика

Чиновник Пентагона оскорбил Трампа и был отстранен от работы

Newsweek: чиновник Пентагона назвал Трампа нарциссом и был отстранен от работы
Kylie Cooper/Reuters

Высокопоставленный чиновник Пентагона назвал президента США Дональда Трампа «типичным нарциссом» и раскритиковал политику администрации, после чего его отстранили от работы. Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, сотрудник аппарата министра военно-морских сил США Брендон Ньюсом был заснят на скрытую камеру, когда критиковал политику Трампа. Он назвал американскую операцию против Ирана «крайне глупой». Запись ролика опубликовал в своих соцсетях американский консервативный активист Джеймс О'Киф.

На видеозаписи слышно, как Ньюсом говорит, что хочет «остаться и дотерпеть» в Пентагоне, добавляя: «Когда придет время, я смогу отменить все, что было сделано [администрацией Трампа]».

Ханг Као, исполняющий обязанности министра ВМС, заявил, что Ньюсом был отстранен от работы.

В апреле портрет ушедшей в отставку генпрокурора США Пэм Бонди оказался в мусорном ведре спустя несколько часов после того, как президент ее уволил. Действующие и бывшие сотрудники минюста отметили, что это отражает степень непопулярности женщины среди кадровых чиновников и агентов, тысячи которых покинули ведомство, чтобы не выполнять ее приказы.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона испытывает паранойю из-за страха перед увольнением.

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