В Совфеде заявили о «полезном сигнале» США после встречи Лаврова и Рубио

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле в четверг стала полезным сигналом для Соединенных Штатов. У России есть надежда на урегулирование конфликта на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Во-первых, надо отметить, что встреча в Маниле Сергея Лаврова с Марко Рубио была в любом случае полезным сигналом. Совершенно ясно, что сигнал пока остается без серьезных результатов, поскольку они, эти результаты, зависят от прежде всего от [президента США Дональда] Трампа, а он, как показывает практика, трудно предсказуемый политик. Но надежда существует, она остается. То, что многие называют «духом Анкориджа», та тональность, которая доминировала в Анкоридже на встрече двух лидеров, существует и создает ощутимую надежду. Зовут эту надежду здравый смысл», — отметил дипломат.

Карасин добавил, что объективная информация Лаврова, которую он передал американской стороне о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли «зарвавшейся в милитаристском угаре Европы», будет полезной для США.

«Вашингтон должен сделать соответствующие выводы», — подытожил сенатор.

По словам официального представителям МИД РФ Марии Захаровой, Лавров на встрече с Рубио также акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями.

Ранее Лавров заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать.