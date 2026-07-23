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Политика

ЕС может смягчить новые санкции ради перевозок российского СПГ

FT: ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ
Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз готов пойти на уступки.

По данным издания, в рамках новых рестрикций компании смогут продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления. Но объемы перевозимого газа будут ограничены показателями 2025 года.

Один из источников FT назвал возможную сделку возмутительной.

В публикации отмечается, что данная ситуация отражает растущие в ЕС разногласия по согласованию новых санкционных ограничений в отношении России.

22 июля издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что страны Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за решения Греции заблокировать предложение.

Ранее в ЕС рассказали о проблемах с новыми санкциями против России.

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