ЕС может смягчить новые санкции ради перевозок российского СПГ

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз готов пойти на уступки.

По данным издания, в рамках новых рестрикций компании смогут продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления. Но объемы перевозимого газа будут ограничены показателями 2025 года.

Один из источников FT назвал возможную сделку возмутительной.

В публикации отмечается, что данная ситуация отражает растущие в ЕС разногласия по согласованию новых санкционных ограничений в отношении России.

22 июля издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что страны Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за решения Греции заблокировать предложение.

Ранее в ЕС рассказали о проблемах с новыми санкциями против России.