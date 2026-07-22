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Политика

Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций

Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций против России из-за флота
Virginia Mayo/AP

Страны Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за решения Греции заблокировать предложение. Об этом сообщило агентство Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, Афины считают неэффективными ограничения на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны. В качестве компромисса, председательствующая в Совете ЕС Ирландия предложила сохранить возможность европейским газовозам транспортировать российский СПГ в третьи страны до начала 2029 года. Однако ввести запрет на заключение новых контрактовать и ограничить объемы таких поставок.

Тем не менее, Афины отказались от этого предложения Ирландии.

Греция располагает крупнейшим в мире по грузоподъемности торговым флотом. Страна выступает против запретов на перевозки из-за опасений, что европейские судовладельцы потерпят значительные убытки.

До этого Financial Times сообщила, что в Евросоюзе произошел «коллапс» поддержки антироссийских санкций. Все больше стран отказываются принимать меры, которые вредят их крупным компаниям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали включить Иран в проект новых санкций против России.

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