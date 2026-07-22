Президент Южного Судана Салва Киир подписал поправки к мирному соглашению 2018 года, которые устраняют юридические препятствия для проведения всеобщих выборов, запланированных на декабрь 2026 года. Об этом сообщает радиостанция Eye Radio со ссылкой на администрацию главы государства.

Согласно поправкам, отменяется требование завершить разработку постоянной конституции и провести общенациональную перепись населения до выборов. Эти процессы будут завершены уже после голосования, что позволит организовать выборы на основе действующей переходной конституции и избирательного законодательства.

Следующим этапом станет приведение переходной конституции и закона о выборах в соответствие с новыми изменениями. Ранее поправки были одобрены парламентом страны.

Всеобщие выборы назначены на 22 декабря 2026 года и должны стать первыми общенациональными выборами с момента обретения Южным Суданом независимости в 2011 году. Президент Салва Киир уже заявил о намерении участвовать в них.

Проведение выборов неоднократно откладывалось из-за гражданской войны 2013–2018 годов и затянувшегося переходного периода после заключения мирного соглашения.

До этого президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране «больше не будет никаких выборов». Свое решение он объяснил стремлением не допустить к власти «партии, поддерживаемые янки». США ввели против него санкции, а Россия — договорилась о военном сотрудничестве. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее США пообещали взять контроль над Кубой, Никарагуа и Колумбией.