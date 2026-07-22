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Политика

Трамп захотел ударить еще по одной стране

WP: администрация Трампа думает о проведении военной операции в Мали
/Evan Vucci/Reuters

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа думает о проведении военной операции в Мали против объединения «Группа поддержки ислама и мусульман» (JNIM, связана с террористической организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России)). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников.

Издание отмечает, что внутри руководства Соединенных Штатов сохраняются разногласия по поводу необходимости военной операции. Старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка выступает одним из активных сторонников применения силы.

При этом Пентагон эту информацию никак не комментирует, а Белый дом не раскрывает, намерен ли американский президент отдавать приказ о начале операции. В администрации указали, что Вашингтон призывает африканские страны «закупать оборудование США и услуги для поддержки их военных усилий против террористов».

Ранее Трамп высказался о возможной наземной операции США в Иране.

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