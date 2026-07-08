Трамп высказался о возможной наземной операции США в Иране

Трамп заявил, что пока не считает целесообразным отправку сухопутных сил в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным отправку сухопутных сил в Иран на данном этапе. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, мне нет смысла это делать», — сказал глава Белого дома журналистам в Анкаре в ответ на вопрос о вероятности наземной операции.

8 июля американский лидер заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном после возобновления ударов минувшей ночью больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп считает, что если бы у Ирана было бы ядерное оружие, они его применили. Он подчеркнул, что больше не видит смысла в переговорах.

Также Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут захватить иранский остров Харк, который расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Он выразил уверенность, что Тегеран ничего не сможет с этим сделать. Кроме того, президент США допустил возвращения морской блокады Ирана, которая была введена 13 апреля и официально снята 17 июня после подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании.

Ранее Рютте не исключил, что НАТО может присоединиться к военной операции против Ирана.